Ez a videó lehet a "kármentés" Katalin hercegné balul elsült fotója után

Katalin hercegné, Vilmos herceg feleségének állapota iránt azóta kiemelt a közérdeklődés, hogy januárban hasi műtétet végeztek el rajta és azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Anyák napja alkalmából aztán a hercegi pár jónak látta egy fotóval üzenni a nyilvánosságnak. A képet Vilmos herceg készítette, de - mint utóbb kiderült - Katalin hercegné egy kis "amatőr" szerkesztést végzett rajta, mielőtt az eljutott több nagy hírügynökséghez is. Ám ezeknek szigorú szabályaik vannak és "manipulációt" nem engedélyeznek a képeiken, ezért az általános eljárásaik alapján visszavonták az alkotást.

Most viszont egy videó látott napvilágot Vilmosról és Katalinról. A The Sun honlapján megjelent rövidke felvétel szerint a hercegi pár a Windsor Farm Shopban járt, nem messze a Berkshire-ben található otthonuktól - vette észre a hvg.hu.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV