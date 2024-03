Eltűnt az orosz vezérkari főnök – vagy mégsem?

Az interneten megjelent egyes hírek azt állítják, hogy az orosz vezérkari főnök életét vesztette egy, a Krím-félszigetet ért ukrán támadásban. Az X-en és a Telegramon is keringő beszámolókra Moszkva hivatalosan még nem reagált. Az amerikai Newsweek magazin azt írja: nem lehet biztosan állítani, hogy a tábornok meghalt, de felettébb furcsa, hogy már több mint ötven napja nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

Korábban az ukránok az orosz fekete-tengeri flotta parancsnokának halálát is bejelentették, miután rakétacsapást mértek a haditengerészet szevasztopoli főhadiszállására. Akkor az a hír járta, hogy a támadásban 34 magas rangú tengerész tiszt, köztük Szokolov admirális is meghalt. Ezt Moszkvában hevesen cáfolták és az orosz védelmi minisztérium közzé is tett egy videót, amelyen a tengernagy volt látható épen, egészségesen. Azt viszont független forrásokból nem lehetett megerősíteni, hogy mikor készült a felvétel.

Valerij Geraszimov eltűnésével kapcsolatban Mikhail Troitskiy, a Wisconsin-Madison Egyetem professzora azt nyilatkozta az amerikai hírmagazinnak, hogy háborús helyzetben egyáltalán nem szokatlan, ha a katonai vezetők visszahúzódnak a nyilvánosság elől. Ezzel egyrészt védik magukat, másrészt azt a benyomást igyekeznek kelteni, hogy az irányítás valójában a civil politikusok kezében van. A professzor úgy fogalmazott: "A katonai vezetők feladata a hadműveletek tervezése, irányítása, és nem a nyilvános szereplés."

A Newsweek idéz az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredesének, Jonathan Sweetnek és Mark Toth közgazdásznak a közös cikkéből is, amely a Kyiv Post című, angol nyelvű ukrán lapban jelent meg. A Hol van Geraszimov tábornok, és miért fontos ez? című írásban egyebek közt gyanúsnak nevezik, hogy a tábornok eltűnéséről hallgatnak a moszkvai illetékesek. A szerzők emlékeztetnek rá, hogy amikor Szokolov tengernagy halálhíre keringett a neten, az orosz vezetés azonnal cáfolni kezdte, és még Vlagyimir Putyin szóvivője is megszólalt az ügyben. Dmitrij Peszkov akkor azt mondta: nincs információja arról, hogy az admirális életét vesztette volna.

Az MTI moszkvai tudósítója február 21-én arról számolt be, hogy "Geraszimov orosz vezérkari főnök a különleges hadműveletben részt vevő központi csapatcsoport főhadiszállásán, az Avgyijivka elfoglalásában érdemeket szerzett katonákat részesített elismerésben." A tudósító nyilván nem volt jelen az ünnepségen, hiszen azt hadműveleti területen tartották, ahova civileknek tilos és életveszélyes belépni.

Ezt a videót a moszkvai védelmi minsizterium tette közzé, és állítólag akkor készült, amikor Geraszimov tábornok a frontra indult, hogy kitüntesse a katonáit.

According to ruscist media Gerasimov visiting the front, awarding medals to the 58th Army troops [video]. In honor of his visit, the 58th Army cleaned off all the snow as far as the eye can see and laid new green lawn:https://t.co/dv6UPb85Vz pic.twitter.com/32yQTE1Hps