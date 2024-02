Halálos lövöldözés Kansas Cityben a Super Bowl-felvonulás közelében - videó

Az ABC televízió a hatóságoktól származó információk alapján arról számolt be, hogy egy halálos áldozata és kilenc sérültje van a lövöldözésnek. Az AP a helyi tűzoltóságra hivatkozva, azt közölte, hogy három sérült válságos állapotban van. Két fegyveres férfit a rendőrség őrizetbe vett.

"Lövéseket adtak le a Union Stationtől nyugatra egy parkolónál és többeket eltaláltak" - írta Kansas City rendőrsége az X-en. "Két fegyveres férfit őrizetbe vettünk" - tették hozzák.

Michael Hopkins, a helyi tűzoltóság parancsnoka korábban arról tájékoztatott, hogy 8-10 sérültje lehet az incidensnek. A KSHB 41 regionális televízió tíz áldozatról, köztük gyerekekről számolt be. Egyelőre azonban nem tudni, hogy mindannyian lőtt sebet kaptak-e, vagy esetleg más sérülést szereztek az incidens során.

Videófelvételek kaotikus jelenteket mutattak a pályaudvar előtt: rendőrök rohantak az épületbe, míg a sporteseményen győztes Kansas City Chiefs csapat tiszteletére rendezett felvonulás résztvevői igyekeztek fedezéket találni.

Seriously, if this The active shooter situation at the Chiefs Super Bowl #ChiefsParade at Union Station in Kansas City wasn't happening live on X social, I'd think someone set this up on a film set, it looks exactly like what we'd do in #Hollywood. pic.twitter.com/2DtBszgI3k