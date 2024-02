Ettől az ukrán vasorrú bábától rettegnek az oroszok

Az X-re feltöltött videó tanulsága alapján kifejezetten mozgalmas éjszakája volt egy orosz tüzérségi alakulatnak: az éj leple alatt egy ukrán drón atomjaira robbantotta felhalmozott lőszerkészletüket és teherautójukat - írja a portfolio.hu.

"Forró volt az éjszaka. Baba Jaga megdolgozott a pénzéért”– mondja az orosz katona, egy lőszerszállító teherautó roncsait mutogatva.

Ez csupán egyetlen eset a mostanság egyre megszaporodó éjjeli ukrán dróntámadásokból: a frontvonalhoz közeli orosz csapatokat szabályosan terrorban tartja néhány hónapja egy újfajta ukrán drón, a Vámpír. Egy elvileg teljes egészében ukrán fejlesztésű, nagy méretű, hathajtóműves drónról van szó, melynek sajátossága, hogy hőkamerával is fel van szerelve, így képes éjjel is működni, ellentétben a legtöbb hasonló drónnal.

A körülbelül 10 kilométeres hatótávolságú robotgép egy 15 kilogrammos robbanóeszközzel van felszerelve, a pilóta nélküli légi járművet főleg páncélozott járművek, illetve más technikai eszközök ellen használják.Ukrajna állítása szerint a drón specialitása, hogy „immunis az orosz elektronikus harcászati eszközökre,” emellett, mivel éjszaka dolgozik, halk és nagy sebességgel repül, hagyományos légvédelmi fegyverekkel is nehéz lelőni.

A dróntípus olyan károkat okozott eddig az orosz haderőnek, hogy az orosz katonák el is nevezték Baba Jagának: ő egy szláv néphagyománybeli, gonosz boszorkány, aki főleg éjjel vadászik és gyerekeket eszik. Talán magyarul leginkább a „vasorrú bába” a megfelelő fordítás a kifejezésre. Állítólag a Vámpír / Baba Jaga drónok működése az egyik fő oka annak, hogy az oroszok most már hónapok óta nem tudják kitolni az ukrán csapatokat a Dnyeper keleti partján található Krinkij térségéből: az eszközök nem csupán az orosz páncélosokra jelentenek veszélyt, de éjjel folyamatosan szállítják Herszon térségéből az utánpótlást az ukrán csapatoknak.

Exclusive footage from temporarily occupied left bank of the Dnipro. ?? doesn’t evacuate residents from flooded areas or allow ?? to do so. But technology comes to rescue. Our Vampire drone, which previously destroyed the occupiers, now delivers humanitarian aid.@United24media pic.twitter.com/oY0qS7WA8z