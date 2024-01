Óriási tűz pusztított Szentpéterváron – videók

Az orosz nagyváros közelében lévő hatalmas raktár a Wildberries nevű internetes áruházhoz tartozott. A közösségi médiában megjelent információk szerint a tüzet valószínűleg gyújtogatás okozhatta.

? Russia: The most massive fire has engulfed a Wildberries (Russian Amazon ripoff) warehouse in Saint Petersburg. The warehouse was 100,000 m² - 25 acres. pic.twitter.com/J2tCCaD8z5 — Igor Sushko (@igorsushko) January 13, 2024

Úgy tudni, nem sokkal azelőtt, hogy a lángok felcsaptak a raktárban razziázott az OMON, az Orosz Belügyminisztérium különleges rendeltetésű rendőri egysége. Ezt az alakulatot még a Szovjetunióban, 1988-ban hoztak létre. A Szovjetunió felbomlása idején és az azt követő időszakban egy sor belső konfliktusban bevetették.

Most azokat ellenőrizték, akiknek nem volt szabályos tartózkodási engedélyük. Állítólag közölték velük, hogy vagy letartóztatják őket, vagy önként jelentkeznek az Ukrajnában harcoló katonai egységekbe.

? Cause of the epic fire at the Wildberries warehouse in Russia is ARSON.

Putin's OMON Gestapo raided the warehouse earlier today, arresting those without work authorization and giving them a choice to go die in Ukraine for the Fuhrer to avoid prison. pic.twitter.com/ynXubuz2ft — Igor Sushko (@igorsushko) January 13, 2024

Már javában tombolt a tűz, de a raktár biztonsági szolgálata még mindig csak úgy engedte ki a bennlévőket, hogy előbb megmotozták őket, nincs-e nálunk lopott holmi. Ezen a videón hallani, amint az egyik alkalmazott azt kiabálja, hogy mindenki azonnal meneküljön, mert hamarosan beomlik az égő tető.

Workers were initially not allowed to flee the building without going through the regular strip search by Wildberries security to prevent theft. Here, an employee screams that everyone needs to run because the roof is collapsing. pic.twitter.com/Ulk6GOfHmy — Igor Sushko (@igorsushko) January 13, 2024

A óriási épületben állítólag legalább ezren tartózkodtak, amikor a tűz kitört. Azt egyelőre nem tudni, hogy vannak sérültjei, vagy halottjai a szörnyű tűzesetnek. Szentpétervár fölött órákig vastag füstfelhő gomolygott.