Halálos titkot rejtenek a luxus óceánjárók

Kevesen tudják, de minden óceánjáró luxushajón van hűtött hullaház is. A nagyobbakon akkorák, hogy akár 10 holttest is elfér bennük. Döbbenetes tény, de évente átlagosan 200 ember veszti életét az ilyen egzotikus hajóutakon.

Ezek a kirándulások ugyanis főleg az idősebbek körében kedveltek. A hirtelen környezetváltozás, vagy a tengeri utazás bizonyos kényelmetlenségei, esetleg valamilyen különleges étel, illetve a korlátlan étel- és a viszonylag olcsó alkoholfogyasztás mind-mind komoly rizikófaktor az idősebbek számára.

A hajók pedig nem szakíthatják meg az útjukat egy hirtelen haláleset miatt. Ezért a tervezőknek arra is kellett gondolniuk, hogy az út közben elhunyt utasok földi maradványait – akár több napig is – megfelelő körülmények között lehessen tárolni.

Cruise ships are equipped with onboard morgues. Approximately 200 individuals die on cruise journeys annually, often on voyages popular with older passengers.



Consequently, most ships have a modest morgue capable of accommodating up to 10 bodies, ensuring preparedness for such… pic.twitter.com/UARb41wA8a