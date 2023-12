Itt a NATO válasza a Lengyelország légterébe behatoló légi eszköz ügyére

A NATO figyelemmel kíséri a lengyelországi helyzetet - írta az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken, miután Ukrajna irányából egy légi eszköz - a lengyel hadsereg szerint nagy valószínűséggel orosz rakéta - repült be Kelet-Lengyelországba.

A főtitkár telefonbeszélgetést folytatott Andrzej Duda lengyel elnökkel a "rakétaincidensről".

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.