Azonosítatlan tárgy repült be Lengyelországba Ukrajna felől

A tárgyat a határ átlépésének pillanatától eltűnéséig figyelték meg a nemzeti légvédelmi rendszer rádiólokációs eszközeivel – közölték a műveleti parancsnokság X közösségi felületén.

Jacek Goryszewski parancsnoksági szóvivő később a Polsat News kereskedelmi televízióban is közvetített sajtóértekezletén közölte: a tárgy rádiójelei a kelet-lengyelországi Zamosc város környékén szűntek meg. Az illetékesek vizsgálják, pontosan mi történt – fogalmazott Goryszewski, hozzátéve:

Andrzej Fijolek, a Lublini vajdaság rendőrségi szóvivője a PAP hírügynökségnek elmondta: sérültekről, robbanásról nincs információjuk.

⚡️An unidentified aerial object entered the airspace of ??Poland from ??Ukraine this morning. He was monitored on radar until the signal was lost, the command of the Polish Armed Forces pic.twitter.com/MmdDqdS2sf