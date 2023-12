London: amputáltakat és még gyógyuló sebesülteket is visszaküldenek a frontra az oroszok

A Storm-Z alakulatok zömmel börtönökből toborzott elítéltekből, a Wagner zsoldoscsapat tagjaiból, vagy az elcsatolt ukrán területeken verbuvált önkéntesekből állnak. A brit titkosszolgálat azt állítja, hogy ezek a katonák általában sokkal rosszabb egészségügyi ellátást kapnak a fronton, mint a reguláris orosz hadsereg csapatai.

Ez annyit jelent, hogy az esetek nagy részében a sebesültek szinte semmiféle orvosi segítségre nem számíthatnak. Londoni értesülések szerint a legmostohább az egykori fegyencek helyzete.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WSVx04jw1i #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/6kbh5kJ3xe