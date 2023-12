Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója szúrta ki a videót, amit a Tomszk városában tartott az "Orosz Föderáció békés harcosa" nevű fesztiválon készítettek. A nem túl érdekfeszítő rendezvény egyik eleme azonban igen sajátosra sikerült.

A gyerekeknek airsoft fegyverekkel lövészversenyen kellett részt venniük. De nem hagyományos céltáblákra lövöldöztek, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Joe Biden amerikai elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár fotóira.

In Russia, children "learn patriotism" while shooting at Biden, Zelenskyy and Stoltenberg.



