Luxusbunkert találtak az izraeliek a gázai kórház alatt - videó

Az izraeli titkosszolgálat már régóta gyanította, hogy a szélsőséges iszlamista szervezet egyik központja a Gázai övezet legnagyobb kórháza alatt lehet. Ezért is támadta a légierő az intézmény közvetlen környezetét, mert szét akarták rombolni a bunkerrendszerhez vezető lejáratokat. A bombázás azonban rengeteg civil áldozatot követelt. Az izraeliek ezzel szemben jó ideig nem tudtak érdemi bizonyítékokkal szolgálni a titkos alagútrendszer létezéséről, így idővel egyre többen kérdőjelezték meg, hogy egyáltalán létezik-e az a bizonyos földalatti Hamász-központ.

Végül pár napja az izraeli hadseregnek (IDF) sikerült elfoglalnia az al-Sifa kórházat és az épületekből aztán lejutottak a mesterien álcázott alagútrendszerbe. Kiderült, hogy a Hamász már korábban kiürítette a mintegy háromszáz méter hosszú alagúthálózatot, és lezárta, majd szét is rombolta a felszínre vezető aknákat, nehogy az izraeliek azokon keresztül tudjanak támadni. Ellenben a kórházon belül lévő lejáratok egy részét sértetlenül hagyták.

Értékelések szerint egészen elképesztő, amit az izraeliek találtak.

Az alábbi videón Daniel Hagari ellentengernagy, az IDF szóvivője vezeti körbe a nézőket a Hamász korábbi központjában. Van itt minden, ami lehetővé tette, hogy hosszú ideig kitartsanak a szélsőséges iszlamista harcosok. Légkondicionált pihenő szoba, vízöblítéses vécé, konyha és persze mindenütt világítás, hiszen az alagúthálózatot a kórház energiarendszerére kötötték.

Volt olyan lejárat, amit úgy fedezték fel az izraeliek, hogy követték az al-Sifa egyik légkondicionáló egységéből induló csöveket.

Dear world, is this enough proof for you? pic.twitter.com/Z3HNDPNV3O

Daniel Hagari ellentengernagy a videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hamász milyen profi módon építette meg a járatokat. Egyszerű, téglalap alakú, vasbeton lapok alkotják a falakat, a mennyezet pedig ugyancsak betonból öntött, ívelt elemekből áll. A nagyjából két méteres belmagasság elegendő ahhoz, hogy a harcosok kényelmesen és gyorsan közlekedjenek az alagutakban. Az IDF szóvivője szerint ezt az építési technológiát a Hamász az elmúlt 15 évben fejlesztette ki. Mint mondta, a szélsőséges szervezet azért kórházak alá építkezett, mert így az egész intézmény, a benne lévő páciensekkel, orvosokkal, ápolókkal együtt hatalmas, élő pajzsként borult a bunkerhálózatra.

Akadt olyan, amelyik közvetlenül egy utcára vezetett, mások házakba vagy udvarokba nyíltak. Persze a bejáratokat nemcsak gondosan álcázták, hanem gyakran robbanócsapdákkal vagy házilagos készítésű bombákkal védték a behatolók ellen. Daniel Hagari ellentengernagy külön kiemelte, milyen nehéz és veszélyes feladat volt az izraeli hadsereg különleges egységeinek átjutni ezeken az akadályokon.

A szóvivő a bunkerrendszer egyik titkos lejáratát is megmutatta.

A kórházzal párhuzamos utcában áll az a családi ház, amelyben egy iskola is működött. Ennek egyik szobájában, a padlóba rejtve találták meg az egyik, mélybe vezető aknát.

Yes, we have discovered yet another Hamas tunnel, however this time beneath a civilian house near Shifa Hospital. pic.twitter.com/PbDEZQgU8R