Döbbenetes torlódás az ukrán-lengyel határon - sztrájkolnak a lengyel kamionosok

Úgy tudni, hogy a teherautókon üzemanyag és humanitárius segély is van.

A lengyel kamionsofőrök azért kezdtek tiltakozásba, mert véleményük szerint a kormány nem tett eleget, hogy megakadályozza külföldi versenytársaik térnyerését Oroszország Ukrajna elleni támadása óta. Az ukrán határon lévő három átkelőhöz vezető utat torlaszolták el. Kijev és Varsó egyelőre nem tudott olyan megállapodásra jutni, amely véget vetne a tiltakozásnak.

"Ukrán sofőrok tíz napja vesztegelnek a lengyel határon. Ezrek kényszerülnek méltatlan körülmények között élni, alig van élelmük, vizük és üzemanyaguk" - írta az X-en Olekszandr Kubrakov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese.

For over 10 days, Ukrainian drivers have been blocked at the Polish border. Thousands of people are forced to live in difficult conditions with limited food, water, and fuel.



