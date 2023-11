A halott izraeli lánnyal pózolt, levadászta a Hamász fegyveresét az izraeli hadsereg

Shani Louk mindössze 22 évet élt. Ő is annak a sok száz áldozatnak az egyikek, akik október 7-én a Gáza és Izrael határától alig 5 kilométerre rendezett zenei fesztiválon részt vettek. Egész éjjel szólt a zene és a közönséget a napfelkelte sem zavarta. Ez valószínűleg az utolsó felvétel, amelyen még vidáman táncol a lány. Shani sárgásbarna szoknyát és felsőt visel:

Hét óra után nem sokkal a fesztiválozók feje felett motoros siklóernyősök jelentek meg, és lövöldözni kezdtek a több ezres tömegre. Velük szinte egyidőben kvadokon és kisteherautókon Hamász fegyveresek érkeztek, akik módszeresen gyilkolni kezdték a fiatalokat.

Még nem tudni pontosan mikor és hogyan halhatott meg Shani Louk. A támadást követően pár órával jelent meg a közösségi hálón az alábbi videó. A felvételen a lány mozdulatlanul, kicsavarodott végtagokkal fekszik egy teherautó platóján. Testén a Hamász fegyveresei taposnak és azt ordítják: "Allahu Akbar" - Isten a leghatalmasabb. A kocsit ünneplő tömeg veszi körül, és az egyik fiatal még le is köpi az áldozatot.

☝? this was fake, the full one is circulating with the camera men smiling.. let me show you why Israel is justified. 7 October these actors families killed Shani Louk at a music festival and drove around spitting on her body. pic.twitter.com/QM1hrrkr0q