A brit hírszerzés szerint egyre több merényletet követnek el az orosz vasutak ellen

A független orosz hírportál, a Mediazona kutatásaiból az derült ki, hogy az ukrajnai invázió kezdetétől ez év októberéig már 76 vasúti szabotázsakció történt. Ezek miatt a bíróságok legalább 137 embert, többségükben 24 év alatti fiatalokat ítéltek el.

A brit hírszerzés jelentése emlékeztet rá, hogy a kulcsfontosságú vasúti létesítmények rongálását az orosz törvények szerint akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is lehet büntetni. Az orosz haderő ugyanis jelentős mértékben a vasúti szállításra támaszkodik. A katonákat, fegyvereket, lőszert és egyéb ellátmányt jórészt az ország 33 ezer kilométernyi vasútvonalain szállítják. Márpedig háborús időkben a vonatok támadása súlyos következményekkel járhat.

