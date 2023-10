Számháború indult a Hamász túszairól

Több mint 120 civilt tartanak fogva a Hamász radikális palesztin mozgalom fegyveresei Gázában - közölte az Izraeli Védelmi Erők (IDF) X (korábban Twitter) közösségi oldalán szombat reggel.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY