Rekordot döntött az Októberfest, sörből mégis sokkal kevesebb fogyott

Az idei fesztivál nevével ellentétben ezúttal is szeptember második felében, 16-án kezdődött, és a német újraegyesülés ünnepe miatt két nappal tovább, október 3-ig tartott. A szeptemberi kezdés immár évtizedek óta hagyománnyá vált, oka pedig barátságosabb időjárás.

A látogatói rekord általános vélekedés szerint nem csupán a hagyományoknak köszönhető, hanem annak is, hogy az ukrajnai orosz háború okozta gazdasági nehézségek nyomán a németek vágytak az igazi kikapcsolódásra. De nem csak a németek, a rendezők szerint számos vendég érkezett több európai országból, de a világ más térségeiből is. Ez a magyarázata annak, hogy a fesztivál egybe nemzetközi találkozóhellyé is vált.

A statisztika szerint a 7,2 millió látogató rekordot jelentett az Oktoberfest történetében.

Az eddigi rekordot 7,1 millióval az 1985-ös fesztivál tartotta, de egy évvel korábban, 1984-ben is meghaladta a 7 milliót a látogatók száma. Ezzel szemben a két éves "járványszünet" után tavaly tartott Oktoberfestet 5,7 millió látogató kereste fel.

A sörfogyasztás azonban ennek ellenére jóval "szerényebb" volt, mint tavaly, de még inkább elmaradt a a járvány előtti fogyasztás mértékétől. A híres müncheni sörfajtákból idén "mindössze" 6,5 millió korsó fogyott, míg 2019-ben 7,3 millió. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy népünnepély ide vagy oda, a németek kedvenc itala

literes korsónként csaknem 15 euróba, mintegy 5600 forintba került, hat százalékkal többe, mint tavaly.

Az Oktoberfest gazdasági vezetője, Clemens Baumgärtner szerint a "mérsékelt" fogyasztás fő oka az volt, hogy az alkoholmentes italokból, mindenekelőtt az alkoholmentes sörből minden korábbinál nagyobb mennyiséget adtak el. A rendezők azonban ezt elégedetten nyugtázták, attól tartottak ugyanis, hogy a magas infláció fékezi majd a fogyasztást. Ez azonban nem így történt, és összességében a tavalyinál 15 százalékkal több ital és étel fogyott.

Elégedettek voltak a rendőrök és az orvosi, illetve mentőegységek is. Noha a rendőri készültség elsősorban a kábítószer-fogyasztás, továbbá zsebtolvajok veszélye miatt minden korábbi méretet felülmúlt, a fesztivál hivatalos megfogalmazás szerint meglehetősen nyugodt és békés volt. Jelentősen visszaesett a rajtakapott kábítószer-fogyasztók száma, nem is beszélve arról, hogy a zsebtolvajok is "visszafogottabbak" voltak. Számuk a tavalyi hasonló adatokhoz képest 40 százalékkal kevesebb volt.

Egyedül a szexuális bűncselekmények száma nőtt csekély mértékben, különös tekintettel a bajor hölgyek hagyományos és nem túl hosszú, de annál feltünőbb dirndl szoknyáira.

A rendezők szerint a sikerre utal az is, hogy a rendőrök mellett jóval kevesebb munkája akadt a tűzoltóknak, a mentőknek, illetve az Oktoberfestre kivezényelt orvosoknak, ápolóknak is.

A bajor rendezők az elmúlt több mint két hétben jó bizonyítványt szereztek. A hét végén ugyanakkor a politikusokon a sor, mégpedig a bajorországi tartományi választáson.