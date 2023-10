Megrázó videón, ahogy a hívekre omlik egy templom – többen meghaltak

Az állam kormányzója arról számolt be, hogy a halálos áldozatok között három gyerek is van.

A tájékoztatás szerint katonák segítségével a mentőegységek munkagépekkel és mentőkutyákkal kutatnak túlélők után a romok alatt.

Harminc embernek nyoma veszett - közölte a texasi határ mentén fekvő Tamaulipas állam védelmi minisztériumának szóvivője.

New footage emerges, revealing the extent of the devastation at Santa Cruz Parish in Ciudad Madero.



Our thoughts are with the affected community as they cope with this heartbreaking tragedy