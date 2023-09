Füst a Krím felett, leállították a híd forgalmát

Felfüggesztették a forgalmat az Oroszországot a Krím félszigettel összekötő Krími hídon – írja a CNN. A hídon és környékén tartózkodókat arra szólították fel, hogy várják meg a közlekedésbiztonságiak instrukcióit - olvasható a Portfolión.

Közben Mihail Razvozajev szevasztopoli kormányzó arról számolt be, hogy a légvédelem drónokat semmisített meg krími települések közelében.

Az X-en viszont olyan videók terjednek, amelyek szerint robbanások voltak egy katonai bázis közelében.

Heavy explosions in Crimea, presumably somewhere near the Abel bel military airport.



The Russian occupation claims that drones were intercepted and that only “grass” is burning but this looks not very likely.



The Kerch bridge has been closed and smoke screen has been deployed,… pic.twitter.com/XCGvLnQdtt