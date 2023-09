Eltévedt ukrán rakéta okozhatott tragédiát egy város piacán

Szeptember 6-án sokkot és felháborodást váltott ki az újabb ukrajnai háborús atrocitás: egy rakéta 15 embert ölt meg Kosztantyinivka kelet-ukrajnai városban és több, mint 30-at megsebesített. Egyes áldozatokat a felismerhetetlenségig összeroncsoltak a repeszek.

Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal később azt mondta, hogy ez „orosz terroristák” műve volt, mivel az orosz erők már korábban is támadtak civil objektumokat Ukrajnában (amelyekről azt állították, hogy ott ukrán katonai egységek voltak).

A New York Times most viszont a rakétadarabok, repeszek, műholdképek, tanúvallomások és közösségi médiaposztok elemzése után azt írja: nagy valószínűséggel egy meghibásodott ukrán BUK légvédelmi rakéta okozhatta a tragédiát.

Légvédelmi szakértők szerint a piactéren becsapódott rakétákhoz hasonló eszközök többféle okból is letérhetnek a pályáról, például az elektronika meghibásodása vagy a kilövéskor megsérült vagy levált vezérsík miatt.

A valószínűsíthető rakétahiba idején gyakori tűzpárbajok folytak a környéken. Az orosz erők előző este lőtték a várost. Nem sokkal korábban a városból indított ukrán tüzérségi tűzről írtak egy helyi Telegram-csoportban.

A New York Times szerint az ukrán hatóságok először nem engedték be embereiket a helyszínre, de később igen, szemtanúkkal is beszélhettek és a fegyver maradványait is összegyűjthették. A lap szerint biztonsági kamerák felvételei azt mutatják, hogy a rakéta nem az orosz vonalak mögül, hanem az ukránok által ellenőrzött terület irányából repült be.

Ahogy a közeledő rakéta hangja hallatszik, legalább négy gyalogos fordul egyszerre felé. A kamerába néznek - az ukránok által uralt terület irányába. Pillanatokkal a becsapódás előtt látható a rakéta tükörképe két parkoló autó felületén, megerősítve, hogy északnyugat felől érkezik.

A keletkezett kráter és a detonáció helyét körbevevő tárgyak sérülése a robbanóanyag-szakértő és a lap elemzése szerint ugyancsak egy északnyugatról érkező rakétára utal.

További bizonyítékok azt mutatják, hogy percekkel a csapás előtt az ukrán hadsereg két föld-levegő rakétát lőtt az orosz vonalak felé a Kosztyantinivkától 16 km-re fekvő Drusivkából. Az amerikai lap újságírói épp ott voltak és hallották a délután 2 után kilőtt két rakéta hangját. Az első kilövés hangját akaratlanul rögzítették is.

A druskivkai lakosok szintén egy helyi Telegram-csoportban számoltak be egy kilövésről ebben az időben, szemtanúk és egy katona is megerősítette a tényt a Timesnak. A kilövések időzítése megegyezik annak a rakétának az időpontjával, amely a kosztyantinivkai piacba csapódott, 14:04 körül. Az egyik szemtanú azt is elmondta, hogy a rakétákat a város külterületén lévő mezőkről indították, egy olyan helyről, amelyet a lakosok szerint az ukrán hadsereg használ, és ahonnan korábban már láttak légvédelmi rakétákat.

A lap azt is megjegyezte: az ukrán hatóságok szerint az állítólagos orosz rakéta S-300-as volt, aminek azonban más a robbanófeje, mint ami becsapódott – írta a Times.

A lap riportere más olyan rakétadarabokat is megvizsgált és összehasonlította azokat több ukrajnai helyszínen talált, orosz S-300, S-400 és Buk légvédelmi rendszerek, valamint két különböző amerikai légvédelmi rendszer rakétái maradványaival. Formájuk és méretük azt mutatja, hogy a piac helyszínén keletkezett károkat nagy valószínűséggel egy 9M38-as BUK okozta.