MiG-31-es indult az amerikai járőrgép ellen

Az X-en többen is posztoltak arról, hogy egy orosz MiG-31-es vadászgép indult elfogni egy amerikai járőrgépet az orosz határ közelében. A Poszeidon, amelyet felderítésre is használnak, a Barents-tenger felett közeledett az orosz légteréhez – közölte állítólag az orosz védelmi minisztérium.

Az oroszok közlése szerint a MiG közeledtével "egy külföldi katonai repülőgép visszafordult az Orosz Föderáció államhatárától".

“Russia scrambled an MiG-31 fighter jet to intercept a US navy plane that was approaching its airspace over the Barents Sea, its defence ministry says.

The jet, sent from Russia’s Northern Fleet, escorted the Poseidon patrol aircraft away from the state border.

