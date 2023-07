Ilyet még nem látott: egy UAZ a legújabb orosz villanyautó

A megszállt Krím-félszigeten mutatták be az orosz járműgyártás legfrissebb fejlesztését. A nálunk is jól ismert "dobozos UAZ" karosszériáján semmit sem változtattak, ellenben a hajtás teljesen megújult. A régi benzinmotor helyére egy elektromos erőforrás került, amely állítólag még jobb terepjáró-képességet biztosít, mint a régi.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség filmjelentésében azonban mintha kissé nehézkesen mozogna a vadonatúj villany UAZ.

Russian electric car based on the UAZ-"loaf" was tested in temporary occupied Crimea - the car is planned to be assembled entirely from domestic components



The most interesting thing is the price. “It will start with an amount below 2.9 million rubles” pic.twitter.com/LB2jbJQhnr