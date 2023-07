Döbbentes felvétel egy ukrajnai orosz lőszerraktár robbanásáról – videó

Az oroszok Makijivka városában, egy lakótömbben raktározták a hatalmas mennyiségű rakétát. A sorozatvetőkhöz használt röppentyűket – a drónfelvételek alapján – szanaszét dobálva tárolták az épületekkel körülvett udvaron. Sok rakétát a dobozából kicsomagolva, egyszerűen egymásra halmoztak.

Az épületegyüttest lakóházak vették körül, és az ott élőknek valószínűleg sejtelmük sem volt arról, hogy a közvetlen szomszédságukban hatalmas mennyiségű hadianyagot tartanak az oroszok.

Az ukránok drónnal derítették fel a rakétatárolót, és állítólag egy HIMARS sorozatvetővel lőtték szét. A találat nyomán berobbanó és szétrepülő rakéták több, közelben álló épületbe is becsapódtak, rettenetes pusztítást okozva.

This is what the explosion at an ammunition depot in occupied #Makiivka looked like from the air.



Recall that Russian propagandists claimed that the APU hit a hospital. pic.twitter.com/EqgN8Jlld4