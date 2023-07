Már megint atomfegyverekkel fenyegetőzött az egyik orosz vezető

Az orosz Biztonsági Tanács elnök-helyettesét egy tévéinterjúban arról a nyugati véleményről kérdezték, miszerint elavult az orosz hadsereg, mert régi fegyvereket használ és múlt századi elvek alapján harcol. Medvegyev cáfolta ezt a vélekedést és azt hangoztatta, hogy szerinte az orosz hadsereg modern, mi több hősies. Ugyanakkor elismerte, hogy azért vannak bizonyos gondok is, de szerinte ilyenek minden más ország fegyveres erőinél előfordulnak.

Majd közölte: ha a Nyugat és a NATO beszüntetné Kijev katonai támogatását, akkor az orosz hadsereg napokon belül legyűrné az ukrán haderőt. Megfogalmazása szerint "amennyiben az USA és vazallusai nem küldenének több fegyvert az ukránoknak, akkor pár napon belül be lehetne fejezni a különleges katonai műveleteket."

Dmitrij Medvegyev azonban megemlített még egy másik lehetőséget is az ukrajnai harcok gyors befejezésére. Mint mondta, akár egy világháborúnak is napok alatt véget lehet vetni, azzal a módszerrel, amit az Egyesült Államok alkalmazott 1945-ben. Miután atombombát dobott két japán városra, Hirosimára és Nagaszakira, a harcoknak gyorsan vége lett. Ennek az ára háromszázezer civil halála volt - mondta az orosz politikus.

Whatever Medvedev discusses, he always comes back to using nuclear weapons.



In the video he offers two ways to finish the "special military operation" in Ukraine: stop providing weapons to Ukraine or stike Ukrainian cities with nuclear weapons. pic.twitter.com/kQYJRhC5Kn