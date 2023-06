Brit vadászgépek miatt fújt riadót az orosz légierő – videó

Az orosz védelmi minisztérium közleményében azt állította, hogy radarjaik két RAF (brit Király Légierő) Typhoon vadászgépet és egy RC-135-ös felderítőgépet fogott el a Fekete-tenger felett. Majd azt is közölték, hogy a brit gépek 180 fokos fordulatot vettek, amikor az orosz gépek megközelítették őket, így nem sértették meg az oroszok által ellenőrzött légterét – számolt be a Hirado.hu a Sky News alapján.

„Az orosz vadászgépek repülését a nemzetközi vizek feletti légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályok szigorú betartásával hajtották végre, anélkül, hogy keresztezték volna a légi útvonalakat, vagy veszélyesen közel kerültek volna egy idegen állam repülőgépeihez” – tették hozzá a közleményben.

Az orosz védelmi minisztérium által az interneten közzétett rövid videó – amely állítása szerint az incidensről készült – látszólag egy RC-135-öst ábrázolt, amelynek oldalára a „Royal Air Force” felirat volt írva:

