Az ukránok eltaláltak két fontos hidat - videó

Az éjszaka történt esetnek nem voltak áldozatai, a forgalom szünetel. Jelenleg a tűzszerészeti vizsgálat zajlik a lőszer típusának megállapítására. Az illetékes szolgálatok megkezdték a pályatest állapotának felmérését. Később közlik majd, hogy lehet-e rajta közlekedni - tette hozzá a nyilatkozó.

Oleg Krjucskov, a krími vezető tanácsadója Telegram-csatornáján hozzátette, hogy az új területeken átvezető szárazföldi folyosó működésében nincs zavar.

Mint mondta, a Krímet és a Herszon régiót három ellenőrző pont köti össze: kettő Armanszk településnél és egy másik Dzsankojnál. Ezek egyikének meghibásodása nem tudja alapvetően megzavarni a szárazföldi szállítási folyosó működését.

