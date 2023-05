Videókon, ahogy a drónok lecsapnak Moszkvára és ahogy kilövik őket

"Ez volt a második világháború óta a legsúlyosabb légitámadás Moszkva ellen" - közölte a Reuters hírügynökséggel egy orosz parlamenti képviselő. Makszim Ivanov azt hangoztatta: "Az oroszok vagy puszta ököllel verik le a szülőföldjük ellen támadókat, vagy örökre a családjukon marad az árulás és a gyávaság bélyege."

A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség szerint a Lenin sugárúton és a Profszojuznaja utcában ért találat egy egy-egy lakóépületet.

A közösségi médiában megjelent hírek szerint legalább tíz drón támadta meg az orosz fővárost, miközben a Reuters azt jelentette, hogy a "Baza" Telegram csatorna már huszonötnél is több repülő szerkezetről számolt be. A Twitteren publikáló OSINTdefender csatorna közben tudni véli, hogy milyen drónokkal támadhatták meg Moszkvát az ukránok.

A videofelvételek alapján nagy valószínűséggel Beaver (Hód) típusú, öngyilkos drónokat vethettek be az orosz főváros ellen. Ezt a tolómotoros, kacsa elrendezésű robotrepülőgépet kifejezetten nagy hatótávolságú légicsapásokhoz fejlesztette ki az ukrán hadsereg.

Additional Footage of what appears to be an “Unknown Type” of Turboprop Attack Drone most likely launched by Ukrainian Forces against the Russian Capital of Moscow. pic.twitter.com/sjBNBbf8mj

Moszkva főpolgármesetere úgy nyilatkozott, hogy valamennyi drónt sikerült lelőni és csupán a lehulló roncsok okoztak kisebb épület károkat. Szergej Szobjanyin ugyanakkor azt is elmondta, hogy a légicsapás után két ember orvosi segítségre szorult, de később kiderült, kórházba nem kellett őket vinni.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz főváros ellen Kijev által végrehajtott "terrortámadást" nyolc drónnal hajtották végre. Ezek közül hármat rádióelektronikai eszközökkel földre kényszerítettek, ötöt pedig Pancir-SZ típusú légvédelmi rendszerrel lőttek le. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) a támadás ügyében eljárást indított.

One of the Russian Pantsir-S2 Air Defense Systems which were recently Deployed around the Capital of Moscow was able to Shoot Down at least 1 of the Ukrainian UJ-22 or “Beaver” Attack Drones which were seen over the City earlier today. pic.twitter.com/8gg9i7VgT8