Apja munkahelyén bulizott, lemondott a japán miniszterelnök fia - fotók

Kisida Fumio japán miniszterelnök legidősebb fiáról olyan fotók kerültek elő, amiken a hivatalos miniszterelnöki rezidencia vörös szőnyeggel borított lépcsőjén pózolnak és fekszenek barátaival az újonnan kinevezett kabinetfőnökök csoportképeit imitálva. A december 30-án tartott bulin olyan fotók is készültek, amin vendégei egy pódiumon állnak, mintha sajtótájékoztatót tartanának.

A japánok természetesen felháborodtak, hogy a hivatalos miniszterelnöki rezidenciát magánpartikra használták, emiatt a miniszterelnök fiának most le kell mondania politikai ügyekért felelős titkári pozíciójáról – írja a 444.hu a The Guardian cikke alapján.

Kisida hétfő este jelentette be, hogy miután Kisida Sotaro „tettei nem voltak megfelelőek”, így „leváltják és felelősségre vonják” egy másik, a miniszterelnökségben dolgozó titkárral együtt, aki szintén ott volt a bulin.

Shotaro Kishida, the son of the Prime Minister, appointed by his father as secretary, held a year-end party at the prime minister’s official residence with his relatives and enjoyed taking pictures in public spaces. Photos of him lying on the staircase have gone viral. #JAPANEWS pic.twitter.com/6WyvMWgUgk