Megfenyegette a lengyeleket az orosz parlament elnöke

Vjacseszlav Vologyin a moszkvai parlamentben azt követelte, hogy a lengyelek állítsák vissza a második világháborús szovjet hősi emlékműveket. Mint mondta, az oroszok sok mindent meg tudnak bocsátani, de azt nem, ha meggyalázzák a felszabadítók emlékét.

A Twitteren közzétett videóban a Duma elnöke ezután arról beszél, hogy a lengyel hatóságoknak szembe kell nézniük több tízezer teherautósofőrrel, aki hamarosan elveszítheti a munkáját.

