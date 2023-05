A Wagner csoport megkezdte a kivonulást Bahmutból - videó

A Wagner csoport vezetője Telegram-csatornáján jelentette be, hogy katonái megkezdték a kivonulást Bahmutból - közölte a hirado.hu. Az ukrán védelmi minisztérium megerősítette a hírt.

Jevgenyij Prigozsin az általa közzétett videóban elmondta, a zsoldoscsoport a tervek szerint június 1-ig teljesen elhagyja a várost. Hozzátette, ha a reguláris hadsereg nehézségekbe ütközik, néhány Wagner-harcos maradhat Bahmutban.

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a nyilatkozatot.

PMC Wagner reportedly began the withdrawal of units from Bakhmut after statements from Prigozhin earlier that claimed the group needed reorganization and training. Lets see it they are actually moving out. pic.twitter.com/v7ftaS2NMJ — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 25, 2023