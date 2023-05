Beszédesek az orosz légibázisokat ért dróncsapások

Több pilóta nélküli légi jármű (UAV) mért csapást az ukrán határtól 150 kilométerre északra fekvő oroszországi Szescsa légibázisra május 3-án. A támadásban egy An-124 típusú katonai szállító repülőgép (VTA) is megsérülhetett – jelenti a brit védelmi minisztérium.

A hvg.hu azt írja, ez komoly veszteséget jelentett, ugyanis Sescsa az orosz katonai teherszállító repülőgépek nyugati központi bázisa, Oroszország innen indítja az iráni gyártmányú támadó drónokat Kijev felé. A jelentés szerint az orosz vezetőket aggasztja, hogy a kulcsfontosságú bázisokra mért csapások után a légvédelem nem lesz képes megfelelően ellátni a feladatát.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2023.



— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 15, 2023