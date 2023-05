Lezuhant egy helikopter és egy vadászgép Oroszországban

Lezuhant egy Mi-8-as helikopter és egy Szu-34-es vadászgép szombaton az Ukrajnával határos, oroszországi Brjanszk megyében.

Egyes szemtanuk beszámolója szerint a helikopter kigyulladt, majd Klinci város közelében zuhant le. A fedélzetén lévő mindkét ember életét vesztette - közölték orosz illetékesek. Az első vizsgálatok szerint motortűz okozhatta a szerencsétlenséget.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kinek a tulajdonában volt a szerencsétlenül járt légi jármű - írta a TASZSZ orosz hírügynökség.

A helikopter roncsai nem okoztak kárt a földön.

Szintén Brjanszk megyében, az ukrán határ közelében lezuhant egy Szu-34-es vadászgép is. Még nem lehet tudni, hogy van-e túlélője a szerencsétlenségnek, és hogy mi okozta azt.

Russian media reports that special services in the Bryansk region are looking for saboteurs who may have been involved in the attack on the Mi-8 and Su-34. An "interception plan" was introduced in the region.



The Russian air defense is the best saboteurs



The video shows the… pic.twitter.com/pAyEiiMhkZ — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2023