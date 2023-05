Elon Musk távozik a Twitter éléről, megtalálta az utódját is

Elon Musk, a Twitter vezérigazgatója csütörtök este egy tweetben közölte, hogy új vezérigazgatót talált a közösségimédia-platform élére. Egyelőre csak annyit lehet tudni róla, hogy körülbelül 6 hét múlva kezdi meg a munkát és hogy nő.

Musk ezt követően ügyvezető elnök és műszaki-technológiai igazgató lesz.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023