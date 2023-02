Az emberiség maga teremtette a rá leselkedő legnagyobb veszélyt Elon Musk szerint

A ChatGPT példája is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia a korábban elképzelteknél is magasabb szintre kezd jutni - emiatt pedig aggódnunk kellene Elon Musk szerint, idézi a CNBC.

"A civilizáció jövőjét fenyegető egyik legnagyobb kockázat a mesterséges intelligencia. Egyszerre pozitív és negatív, nagyszerű ígéret és képesség, amellyel ugyanakkor nagy veszély is jár" - mondta Musk a dubaji World Government Summit résztvevőinek, nem sokkal azután, hogy a ChatGPT-ről beszélt.

Jó ideje fejlett, csak nem tudtunk róla

Musk az OpenAI egyik társalapítója: ez a startup hozta létre a nagyon gyorsan óriási népszerűségre szert tett chatbotot. A programot arra tervezték, hogy megértse az emberi nyelveket és

nagy adathalmazokra építve válaszokat is adjon

a felhasználók kérdéseire.

Muskot arról kérdezték a fórumon, hogyan látja a technológia fejlődésének következő tíz évét. A techszakember szerint a ChatGPT "megmutatta az embereknek, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fejletté vált".

És ez már jó ideje így van, csak nem volt olyan felhasználói felülete, amely a legtöbb ember számára elérhető lett volna - fogalmazott a milliárdos üzletember. Hozzátette, hogy az autók, a repülőgépek vagy gyógyszerek fejlesztőinek iparági szabályozásoknak kell megfelelnie, a mesterséges intelligencia fejlesztésére azonban egyelőre nincsenek előírások.

Musk véleménye szerint szabályozásra szükségünk van, mivel a technológia nagyobb veszélyt jelent, mint a légi közlekedés vagy a gyógyszeripar.

Elismerte, hogy ez kicsit lassíthatja a mesterséges intelligencia fejlődését, de véleménye szerint még ez is jó lehet.

Musk régóta hangoztatja már aggályait az MI fejlődésével kapcsolatosan. Egyszer úgy fogalmazott, az jelentősebb veszélyt jelenthet a nukleáris robbanófejeknél is. Szavainak a közelmúlt fejleményei tükrében nagyobb súlya van, mint valaha.

KAPCSOLÓDÓ Megkérdezték a mesterséges intelligenciát a klímaváltozásról, lesújtó választ adott A Stanford és a Colorado State University kutatásához a mesterséges intelligenciát is segítségül hívta, úgy találták...

Az üzletember még 2018-ban hagyta el az OpenAI vezetőségét, azóta nincs már érdekeltsége a cégben.

"Nyílt forráskódú, nonprofit szervezetként jött létre, most már zárt forráskódú és profitorientált.

Nekem nincs nyílt érdekeltségem az OpenAI-ban,

nem vagyok benne az igazgatótanácsban, és semmilyen módon nem is ellenőrzöm" - árulta el. Azt is elmondta, hogy részben azért szállt be az alapítók közé, mert "a Google nem fordított elég figyelmet a mesterséges intelligencia biztonságára" - magyarázta.

A ChatGPT-vel az OpenAI versenyelőnyt szerzett a Google-lel és az OpenAI-ban érdekeltséggel bíró Microsofttal szemben egyaránt. A Google a Bard bemutatásával igyekszik lefaragni elmaradásából, de még kérdéses, hogy a ChatGPT veszélyezteti-e elsőségét a keresőmotorok közt.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam S. Davis