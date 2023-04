Annyira mégsem tart Elon Musk a mesterséges intelligenciától, hogy ne építsen maga is chatbotot

A Twitter, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa a Fox Newsnak beszélt arról, hogy az OpenAI ChatGPT-jének alternatívája egy igazságkereső mesterséges intelligencia lenne, amely megpróbálja megérteni az univerzum természetét – idézi őt a Sky News.

A ChatGPT 2022 novembere óta elérhető, gyorsan meghódította a világot, havi több mint 100 millió felhasználója van. Sikere elindította a hagyományos technológiai óriások, például a Microsoft és a Google közötti versenyt a mesterséges intelligencia területén is.

Elon Musk az OpenAI korai befektetői közt is ott volt, most azzal vádolja a céget, hogy politikailag korrekt válaszokat adó chatbotot ad ki kezei közül. Az, hogy saját hasonló eszköz fejlesztéséről beszél, mindössze egy hónappal azt követően történik, hogy saját maga is nyílt levelet írt alá arról, hogy lassítsák a mesterséges intelligenciához való hozzáférést annak veszélyei miatt.

A ChatGPT úgynevezett nagy nyelvi modell, amelyet hatalmas mennyiségű adaton képeztek ki arra, hogy emberhez hasonló módon értelmezze a szövegeket és válaszoljon az azokban szereplő felszólításokra. A mögötte álló technológia közelmúltbeli frissítése, a GPT-4 nagyot javított a chatbot feladatmegértési és -végrehajtási képességét.

KAPCSOLÓDÓ Elon Musk is a vészharangot kongatja a mesterséges intelligencia miatt Meglepő helyről érkezett figyelmeztetés arról, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése veszélyes lehet az emberiségre....

A felhasználók versek, programkódok írására kérik a botot, illetve olyan komplex problémák megoldására, mint egy nyaralásra történő szállásfoglalás. A ChatGPT vagy annak Google-riválisa, a Bard azonban gyakran téved is, de nagyon magabiztosan tálalja a fals infromációkat is.

A mesterséges intelligencia szabályozásáért is kiáll Musk, mondván, abban nagyobb veszélyek rejlenek, mint a rakétákban és autókban, melyet cégei előállítanak. A Musk Teslája által gyártott önvezető autók azonban egyre nagyobb ellenőrzés alá kerülnek, mivel az év elején több mint 360 ezer járművet hívtak vissza, mivel félő volt, hogy a szoftverük balesetet okozhat.

Kínában a chatbotokat az internethez hasonló szigorral tervezik szabályozni, Olaszország pedig elsőként tiltotta be a ChatGPT használatát. Az Europol is figyelmeztetett a veszélyeire, és Amerikában is gondolkoznak a szabályozás lehetőségein.

Musk egyelőre úgy tűnik, még keresi az embereket a chatbotot építő vállalkozásába, melyet március 9-én alapított X. AI.Corp néven. A TruthGPT név ismerősségére az lehet a válasz, hogy Donald Trump Truth Social néven hozott létre nemrég közösségi platformot.

Nyitókép: MTI/EPA/Alexander Becher