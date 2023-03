Kiszivárgott a Twitter forráskódja

A Twitter március 24-én küldött idézést a GitHubnak, ahol egy FreeSpeechEnthusiast nevet használó felhasználó engedély nélkül osztott meg részleteket a Twitter forráskódjából a beadványok szerint - írja a CNBC.

A forráskódok a szoftverfejlesztők szigorúan őrzött szellemi tulajdonai, nyilvánossá tételük azzal a veszéllyel jár, hogy a programot törvénytelenül lemásolhatják, illetve alapot adhat hackertámadásokra is.

Az idézés célja a kód megosztásáért felelős személy, illetve a kódot letöltő felhasználók azonosítása. A GitHub még azon a napon eltávolította a Twitter kifogásolta kódot, szóvivője pedig elmondta, hogy az átláthatóság jegyében beszámolnak minden olyan alkalomról, amikor a jogtulajdonos kérésére eltávolítanak valamit felületükről.

A Twitter nem kívánta kommentálni az esetet.

Elon Musk, aki a közösségi oldalt 44 milliárd dollárért vásárolta meg tavaly, korábban arról írt a Twitteren, hogy

március 31-én nyílttá teszi a bejegyzések ajánlásához használt kódot, amiben buta hibákra bukkannak majd az emberek, és ez a fajta átláthatóság hihetetlenül kínos lesz eleinte a vállalatnak.

A GitHub által megosztott kérelem szerint a vállalat "a Twitter platformjának és belső eszközeinek saját forráskódját" törölte oldaláról. Nem világos, hogy a tweetek ajánlásához használt forráskód része volt-e a kiszivárgásnak.

A Twitter belső vizsgálatot is indított az adatszivárgás felderítésére, és a The New York Times című lap információi szerint a cég egy volt alkalmazottját sejtik a programkód kikerülése mögött. A közösségi portál vezetősége csak nemrég szerzett tudomást az ügyről, a forráskód részletei azonban már hónapok óta nyilvánosak lehettek az interneten.

Nyitókép: Pixabay