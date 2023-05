Varsó nem maradt tétlen a fekete-tengeri légi incidens után

"Határozottan elítéljük az orosz fél provokatív és agresszív magatartását, amely komoly nemzetközi incidenst jelent" - írta Jasina a Twitteren.

Vasárnap a lengyel határőrség közölte: az európai uniós misszió keretében a román felségvizek felett járőröző, Turbolet L-410 személy- és teherszállító polgári repülőgépét "agresszív és veszélyes" módon, mintegy 5 méterre háromszor megközelítette egy Szu-35-ös orosz vadászgép. Az incidens során a lengyel gép turbulenciába került, és kényszerleszállást hajtott végre.

On 10 May, Ambassador Sergey Andreev was summoned to the MFA.

The representative of the Russian Federation was handed a note of protest regarding the incident involving a Russian fighter jet against an aircraft of the Polish Border Guard. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) May 10, 2023