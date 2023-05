Videókon az orosz rakétatámadás okozta hatalmas robbanás Pavlohradban

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Pavlohrad városát ért csapásban az első hírek szerint 19 többszintes épület, 25 magánház, hat iskola és óvoda, valamint öt üzlet megrongálódott. Később viszont hírek érkeztek egy hatalmas robbanásról, majd ukrán források azt közölték, hogy találat ért egy iparterületet.

A Portfolio azt írja, az oroszok - és néhány nyugati forrás - szerint egy lőszerraktár működött a térségben, ahol Ukrajna Sz-300-as rakétarendszerek rakétáit tárolta. Ezt az elméletet támaszthatja alá az is, hogy a megjelent videókon számos másodlagos robbanás látható.

A GeoConfirmed geolokációval foglalkozó oldal szerint azonban egy vegyi üzem robbant fel.

The full video of the Russian attack on Pavlohrad, Dnipropetrovsk Oblast yesterday. (See part 2 in comments) pic.twitter.com/KNNtKIVUQD — Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 1, 2023

From earlier tonight prior to the missile strike...



Incredible footage of a large explosion in Pavlohrad, Dnipropetrovsk Oblast (Ukrainian Controlled Territory). There is not a lot of information on the cause but the location is believed to be a chemical factory that makes… pic.twitter.com/pG5p216FxR — OSINT (Uri) ?? (@UKikaski) May 1, 2023

GeoConfirmed UKR.



The massive explosion in Pavlograd was in the Pavlograd Chemical plant and was not a train loaded with S-300's like so many claimed... And it's also very bad news.



Grid of the site: 48.582440, 35.849209



GeoLocated by @OAlexanderDK and @Wolltigerhueter



1/9 https://t.co/75Qjij79uQ — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 1, 2023

Nyitókép: Twitter/Faytuks News Δ