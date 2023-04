Rajtol az országbérlet Németországban is – akciós áron

Május 1-jétől bevezetik a kedvezményes, 49 eurós havi közlekedési bérletet Németországban. A tartományokkal folytatott, felettébb nehéz egyeztetések után jött létre megállapodás arról, hogy az általános drágulás hatásainak ellensúlyozása céljából tegyék lehetővé a kedvezményes utazást a helyi és térségi közösségi közlekedésben, beleértve – másodosztályon – vasútat is. A hivatalos nevén Deutschlandticket (Németország-menetjegy) azonban még életbe sem lépett, szakértők már most a kedvezmény tarthatatlanságát jövendölik.

A 49 eurós havi bérlet az utasoknak komoly megtakarítást jelent, különös tekintettel arra, hogy Berlinben például az egy hónapos bérlet jelenleg még 86 euróba kerül. A kedvezmény viszont súlyos bevételkiesést jelent a közlekedési vállalatoknak. Ez is indokolta, hogy az egyelőre 2025-ig szóló megállapodás szerint a kormány és a tartományok együttvéve – fele-fele arányban – évente hárommilliárd euróval segítik ki a cégeket.

A kedvezményes bérlet tavaly három hónapig – június és augusztus vége között – debütált , az energiaárak és az infláció ellensúlyozása érdekében akkor még 9 eurós formában. Az érdeklődés, illetve a siker rendkívüli volt, a nyári havi bérletből 50 millió kelt el.

A kedvezményes bérlet ára most 40 euróval 49-re emelkedett, de az előzetes felmérések szerint az utasok részéről a siker így is borítékolható. Nem így a közlekedési vállalatok részéről, amelyek már most megkérdőjelezik a kedvezmény tartósságát.

A bérlet ára aligha marad sokáig 49 euró

– vélekedett a német közlekedési vállalatok szövetségének elnöke. A vállalatok vesztesége kapcsán Ingo Wortmann mindezt a közlekedési eszközökkel kapcsolatos költségek emelkedésével indokolta.

Német hírforrások emlékeztetettek arra is, hogy noha a bérlet 2025-ig van érvényben, bevezetésekor a kormány óvatosan utalt arra, hogy a 49 euró csupán "bevezetési ár". A hivatalos kommunikáció is "Deutschlandticketet" és nem 49 eurós bérletet említ.

A költségek ötven százalékát fedező szövetségi tartományok pedig még az utolsó konzultációk során is hangsúlyozták, hogy a bérlet árát a jövőben a tényleges kereslet függvényében kell alakítani. Szakértők szerint ez ugyancsak a kedvezmény későbbi "erodálását" jelezheti.

Óvatosan fogalmazott a kilátásokkal kapcsolatban közlekedési miniszter. Volker Wissing úgy vélekedett, hogy nem rohamszerű, hanem folyamatosan növekvő kereslettel kell számolni. "Ebből kiindulva türelmet kell tanúsítanunk a bérlet árának alakulásával kapcsolatban" – hangoztatta a miniszter.

Az azonban már most kirajzolódik, hogy a Deutschlandticket bevezetése siker – tette hozzá. Wissing ugyanakkor egy interjúban sajátos javaslattal állt elő. Indítványozta ugyanis, hogy a német autógyártók egy meghatározott időre szóló Németország-jegyet ajándékozzanak mindazoknak, akik új gépkocsit vásárolnak.

Szerinte ugyanis a jövő "a választás szabadságában rejlik".

"Azt szeretném, hogy amennyiben egy új autót vásárolunk is, magától értetődően Deitschlandtickettel is rendelkezzünk" – hangoztatta Wissing jelképesen a berlini főpályaudvaron tartott sajtótájékoztatón. Szerinte ez arra ösztönözheti az embereket, hogy különböző közlekedési eszközöket használjanak.

"Így érhető el a közlekedési fordulat a választás szabadságával" – fogalmazott a szabad demokrata miniszter.

Nyitókép: MTI/EPA/Paul Zinken