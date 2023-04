Diana, telefonlehallgatás és rengeteg pénz is előkerül a királyi család új botrányában, de a hercegek és Rupert Murdoch a főszereplők

Harry herceg rántotta le minderről a leplet jelenleg is folyó perében, melyet saját telefonjának lehallgatása miatt indított. Vilmos herceg nagyon nagy összeget kapott a periratban benyújtott dokumentumok szerint azért, hogy ne hozza fel sehol az ügyet – írja a The Guardian.

Harry herceg beadványában szerepelnek ennek a hároméves megállapodásnak a részletei is. A férfi szerint az előző uralkodó,

a néhai II. Erzsébet jóváhagyásával indította a News of the Worldot és a Sunt kiadó vállalat ellen az eljárást.

Harry szerint még 2012 előtt kötött megállapodást a cég a királyi családdal, melynek értelmében a két herceg nem indít pert, viszont cserébe később bocsánatkérést kapnak. Sussex hercege azt állítja, erre azért került sor, mert a királyi családnak sok rosszat tett a nyolcvanas évek tampongate-botránya, melyben Károly, aki akkor még Diana férje volt, Kamillával folytatott lehallgatott pikáns beszélgetést.

A királyi család ekkor bármire képes lett volna annak érdekében, hogy egy hasonló botrányt elkerüljenek.

"El akarták kerülni a helyzetet, amelyben a királyi család egy tagjának tanúként el kellene ismételnie egy a Clive Goodman (a News of the World királyi családról író újságírója) által lehallgatott magánjellegű és rendkívül érzékeny hangüzenetek konkrét részleteit. A királyi család hihetetlenül feszült volt emiatt, mindenáron el akarta kerülni azt a fajta reputációs kárt, amelyet 1993-ban szenvedett el, amikor a Sun és egy másik bulvárlap jogtalanul megszerezte és közzétette egy olyan intim telefonbeszélgetés részleteit, amely apám és mostohaanyám között zajlott 1989-ben, amikor még anyám volt apám felesége" – állítja Harry.

A herceg szerint ugyanakkor nem teljesítették ígéretüket, amikor ő 2017-ben bocsánatkérést követelt, ezért indított pert. Elmondása szerint az említette lapok egész életében illegális tevékenységekkel célozták őt, telefonlehallgatástól kezdve illegális információszerzésig.

Murdoch vállalata, a News UK tagadja, hogy létezett volna ilyen megállapodás a királyi család és köztük.

A News of the Worldnél zajló telefonlehallgatásokat elismerték, de azt állították, a Sun nem érintett abban. Rupert Murdoch nemzetközi médiaérdekeltségeit komoly érvágás érte a közelmúltban, mivel a Fox News pert vesztett, és 600 millió dolláros kártérítést kellett kifizetnie. Mindenáron el akarnak kerülni egy hasonló helyzetet.

A News of the World című lapot a telefonlehallgatási botrány derekán, 2011-ben bezárták. Az, hogy Harry a bátyjának kifizetett pénzről beszél, azt sugallja, hogy az ügyben titkos paktumok is köttettek a királyi család és a lap kiadója között. Az esetet a Buckingham- és a Kensington-palota, a király és walesi herceg hivatala sem kommentálta.

Harry herceg jelenleg három különböző kiadóvállalattal áll perben: a Daily Mail, illetve a Mirror és a Sunday Mirror ezekben az alperesek. Ha Harry sikerrel jár az e heti tárgyaláson Murdoch cége ellen, akkor 200 ezer fontot, azaz 84 millió forintot meghaladó kártérítést követelhet, pere pedig jövő januárban indulhat.

