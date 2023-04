Amerikai motorral felszerelt mázsás drón zuhant le Moszkva mellett – videó

Lezuhant egy amerikai motorral felszerelt, mintegy százkilós pilóta nélküli repülőgép a Moszkva megyei Noginszk közelében – közölték orosz hírügynökségek biztonsági szolgálatokra hivatkozva.

A drón a város közelében zuhant le. Széttört, tüzet nem okozott.

I'll start in #Russia where a drone "stuffed with explosives" has been found near #Noginsk in Moscow region.



The 3-metre UAV weighing 85kgs "fell from the sky".

Media are saying it's one of #Ukraine's UJ-22 drones, with Canadian M112 explosive charges (unverified)#SaveUkraine pic.twitter.com/wPZFN7448o — Tim White (@TWMCLtd) April 24, 2023