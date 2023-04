Telt ház hotelekben és sípályákon: az ukrán turizmus "egy másik ország"

A lvivi Leopolis hotelnek 2020-ban a koronavírus miatt két hónapra kellett bezárnia, azóta azonban folyamatosan üzemel. A menedzsment még a 2019-ben megkezdett felújítást is befejezte 2022 nyarára, miközben légitámadások érték a várost - írja a CNN.

Igaz, néhány hónapig szüneteltették a munkálatokat, de később folytatták azokat, a 70 szobás szálloda kihasználtsága pedig a háború alatt sokkal jobb, mint a pandémia idején volt.

A háború sem tartja távol az ukrán turistákat

A hotel meglehetősen népszerű, dzsesszfesztivált szponzorál és a helyi könyvfesztivál látogatóinak kedvenc szálláshelye. 2023 első két hónapjában is sokan érkeztek ide annak ellenére is, hogy gyakoriak voltak az áramszünetből adódó kellemetlenségek a szálláshelyen.

Ivor Gut, a hotel kijevi törzsvendége is látogatja a szállodát a háború ellenére is.

"Nagyon jó tárgyalószobáik vannak, és talán a legjobb konferenciaszolgáltatásokat nyújtják Lvivben" - mondja a férfi, aki amellett, hogy üzleti tárgyalásait ide szervezi, a hotelban találkozik családtagjaival is, akik Horvátországban tartózkodnak a háború miatt.

Nagyon jónak tartja a hotel óvóhelyét is, akárcsak Hanna Karttunen finn táncos, aki férjével önkénteskedik a városban.

Minden ma működő ukrán szállodának van ugyan óvóhelye, de a legtöbb esetben a mélygarázst alakították át e célra, vagy régóta nem használt pincékbe terelik a vendégeket. A Leopolis ugyanakkor egy

szivarszobát

alakított át óvóhellyé, melynek még saját edzőterme van.

"A tánciskolás gyerekekkel sok penészszagú pincében húzódtam már meg. Ha legközelebb a Leopolishoz közeli táncstúdióban ér a légvédelmi riadó, ide jövök, mert ez az óvóhely gyönyörű" - mondja Karttunen.

Gut, aki Kijev északi részén él, abban a városban is sok időt tölt el hotelben: jobban szeret már ott tartózkodni, mint otthon maradni, mert

így emberekkel is találkozhat.

"Mindig van, akivel meg lehet inni egy italt. Őszintén szólva szívesebben vagyok már szállodában, mint otthon, mert ott magányos vagyok. Lelki támogatást is nyújt egy szálloda" - fogalmaz.

Szaúdi látogatók helyett ukránok

A Bukovelben található síterep látogatói is hasonlóan éreznek. A Kárpátokban található síterep korábban külföldiekkel volt tele, nagyon sok szaúdi látogatta.

"Korábban olyan volt ide jönni, mintha Dubajba érkezett volna az ember" - emlékszik vissza Olekszij Volosin, az Edem Hotel Group vezérigazgatója. Cége két szállodát is üzemeltet a térségben, ahol korábban magas árakon értékesítették a szobákat, a vendégek pedig dicsérték a magas minőségű szolgáltatásokat. tavaly azonban nem érkezett egy járat és turisták sem.

A wellnesst, gyógyulást és relaxációt előtérbe helyező hotelek vendégei ma kizárólag ukránok, akik a háború elől menekülnek.

"Az ukránoknak is fel kell frissülniük és pihenniük kell, hogy tudják folytatni a harcot, mert ma minden ukrán katona, csak másképp" - mondja Volosin. Cége egy harmadik hotel nyitását is tervezte 2022 májusára - ezt elhalasztották, de az épület készen várja a megfelelő időpontot.

Az ukrán turizmus új szegmense a családegyesítés: a külföldön élő családtagok a Kárpátokban vagy más nyugat-ukrán területeken találkoznak újra.

Úgy tűnik, az ukrán turizmus túlélésének kulcsa jelenleg a rugalmasság:

a turisztikai irodák a külföldi újságírók médiaközpontjaivá váltak,

a szállodák pedig az országon belül menekülni kényszerülőket is elszállásolják. Az utazási irodák tavaly nyárig nem nagyon jutottak munkához, akkor azonban gyerekek táboroztatásába vágtak bele. Az idegenvezetők munkájára egy darabig úgy tűnt, nem lesz szükség, ám mostanra az országon belül menekülőket kalauzolják, akiknek szüksége van valamire, ami segít őket kiszakítani mindennapjaikból. Sok múzeum is újra megnyitott ás segít a figyelmet elterelni a háborúról - közben persze a legértékesebb alkotásokat biztonságba is helyezik.

Az Edem Hotel Group mindezen túl a sérült katonák rehabilitációjában is segédkezet nyújt: nemcsak a fizikai felépülést, hanem a szellemi regenerációt is segítik, miközben őket épp úgy érinti a háború, mint egy átlagos ukránt.

"Egy pincért elvesztettünk. Katona volt. Egy másik pedig eltűnt. Ő is katona volt.

Az összes dolgozónkkal, akik a háborúban vannak, nagyon szoros kapcsolatot ápolunk.

Írunk nekik, üzeneteket küldünk nekik, videón gratulálunk nekik, megvesszük nekik a szükséges dolgokat, és kommunikálunk a családjukkal" - mondja Volosin.

A jövőre nézve nagy reményekkel várja az ukrán turisztikai szektor is a háború végét - annak tudatában, hogy lesz a turizmusnak ekkor egy sötét oldala is, az emberek meg akarják majd látogatni a helyeket, ahol borzalmak történtek, tömeggyilkosságokat követtek el és tömegsírokat ástak. Ezt elfogadják, és azt remélik, hogy a kíváncsiság majd Ukrajnába hajtja a turistákat minden ellenére. Ők pedig nagyon várják, hogy kultúrájukat, gasztronómiájukat, a természet szépségeit újra megmutathassák a világnak.

