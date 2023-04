Óriási pusztítást végeztek a tornádók az Egyesült Államokban – videók

A Fehér Ház közleménye szerint Joe Biden amerikai elnök Arkansas állam több megyéjére súlyos természeti katasztrófahelyzetet hirdetett, ami lehetővé teszi a szövetségi költségvetésből a hozzájárulást a károk enyhítésére. Ennek megfelelően a központi forrásokból elérhetővé válik az otthon nélkül maradtak átmeneti lakhatásának rendezése, a megsérült épületek kijavítása, valamint a biztosítással nem rendelkezők számára kedvezményes hitelek nyújtása. Előzőleg Sarah Huckabee-Sanders, az állam kormányzója kihirdette a veszélyhelyzetet és a Nemzeti Gárda bevetését is elrendelte.

Az ország középső részét sújtó tornádók a legkomolyabb károkat Arkansas államban okozták, ahol a jelentések szerint mintegy 2600 épületet érintett a forgószél. Wynne-ben négyen vesztették életüket, és számos ház összeomlott. Tornádó csapott le pénteken az állam fővárosára, Little Rockra is, ahol egy ember vesztette életét, és mintegy 25-en megsérültek, közülük többen válságos állapotban vannak - közölték a hatóságok. A helyszíni beszámolók alapján a forgószél először a város nyugati részén pusztított, keresztülhaladt egy bevásárlóközponton, majd a város északi részén és a környező településeken okozott súlyos károkat.

A viharok a legtöbb halálos áldozatot Tennessee államban követelték, ahol kilencen vesztették életüket.

A tornádók és heves viharok következtében Illinois államban 4 ember halt meg. Belvidere koncerttermében, az Apollo Theatre-ben 260 ember gyűlt össze egy heavy metal koncerten, amikor a tornádó miatt lezuhant a mennyezet, és egy ember meghalt, a friss adatok szerint pedig 40-en megsérültek.

This dramatic footage shared on Facebook by Kimberly Shaw shows what it looked like inside the high end EF3 tornado that struck Little Rock, AR, on Friday afternoon. If there's a tornado warning in your area: Stay AWAY from external doors, windows and walls #ARwx pic.twitter.com/sOHDL4Z5Ey — Nahel Belgherze (@WxNB_) April 1, 2023