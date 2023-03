Videón, ahogy lelövik a nashville-i mészárlás elkövetőjét a rendőrök

Öt különböző boltból vásárolt összesen hét darab fegyvert a hétfői nashville-i mészárlás elkövetője, Audrey Hale – idézi a város rendőrfőnökét, John Drake-et a Telex.

Drake elmondta, hogy Hale szülei úgy tudták, hogy gyereküknek nincsen fegyvere. Pontosabban azt hitték, hogy egy darab volt, amitől megszabadult, a valóság ezzel szemben az volt, hogy Hale előlük is rejtegette az arzenált, amiből kettő fegyvert magával vitt hétfőn. A rendőrfőnök elmondta, hogy Audrey Hale-ről nem is tudtak, nem is hallottak az eset előtt.

Don Aaron szóvivő szerint Hale évek alatt vásárolta a fegyvereket.

A rendőrség egyelőre nem talált semmilyen indítékra utaló nyomot, nem lehet tudni, hogy a huszonnyolc éves Hale miért pont a volt iskoláját, a Covenant nevű keresztény magániskolát választotta a lövöldözés helyszínéül, illetve az is egyértelmű lett, hogy az áldozatokat véletlenszerűen választotta ki.

Drake azt is elmondta, hogy Hale orvosi kezelés alatt állt egy meg nem nevezett „érzelmi zavar” miatt. Több írást is találtak az elkövető otthonában és az autójában, amivel az iskola parkolójába hajtott a lövöldözés előtt.

Hale hétfő délelőtt három diákot és három tanárt lőtt le a Tennessee állambeli Nashville-ben található iskolában.

A helyi rendőrség nyilvánossá tette két készenléti rendőr testkamerájának felvételét, amin az látszik, hogyan közelítik meg az addigra már az emeletről a hatóságokra tüzelő Hale-t, és hogyan lövik le.

Nyitókép: MTI/EPA/Hamilton Matthew Masters