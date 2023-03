Az iskolai tömeggyilkos transznemű nőként azonosította magát - képek 18+

A hatóságok szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy a 28 éves Audrey Hale régóta készült a fegyveres támadásra. Otthonában a házkutatás során az iskola, a Nashville előkelő negyedében fekvő Covenant Iskola részletes térképeit találták, azokon bejelölve a támadás útvonalát. A rendőrök megtalálták több jegyzetét és egy "nyilatkozatot" is, amelynek tartalmáról annyit közöltek, hogy szintén az előre kiterveltséget támasztja alá. John Drake, Nashville rendőrfőnöke egy kedd reggeli interjúban azt mondta, hogy a jelek arra utalnak, a lövöldöző haragot táplált az iskolával szemben.

A támadó évekkel korábban az iskola tanulója volt. A rendőrfőnök hétfői közlése szerint magát transznemű nőként azonosította. A hatóság szóvivője kedden azt írta, hogy Hale-t nőként anyakönyvezték, de ő a közösségi médiában férfi névmással hivatkozott magára.

Még hétfőn este a rendőrség nyilvánosságra hozta az iskola térfigyelő kameráinak felvételeit, amelyeken az látszik, hogy a támadó egy hosszú csövű puskával lopódzva ment végig az iskola folyosóján, mellényt és terepszínű nadrágot viselt. Kedden az intézkedő rendőrök testkamera-felvételeit is nyilvánosságra hozták, amiből kiderül, hogy a támadó rálőtt a rendőrökre, mielőtt azok az iskola emeleti folyosóján halálosan megsebesítették.

Hale hétfő délelőtt nem sokkal 10 óra után jelent meg az iskolában, ahova egy oldalajtón keresztül jutott be. A lövöldözésről szóló első bejelentés kevéssel negyed 11 előtt érkezett a rendőrségre, és szűk negyedórával később az intézkedő rendőrök ártalmatlanították a támadót.

A támadás után két támadó jellegű puskát, valamint egy kézi lőfegyvert találtak nála.

A hétfő délelőtti lövöldözésben Audrey Hale hat embert, köztük három 9 éves kisdiákot lőtt le. Az áldozatok között volt az iskola 60 éves igazgatója, egy 61 éves helyettesítő tanár és egy szintén 61 éves iskolagondnok.

Az intézménynek, a Covenant keresztény magániskolának, - amelyet a Covenant Presbiteriánus Egyház alapított 2001-ben - mintegy 200 tanulója van az előkészítő osztályoktól, a 6. évfolyamig

Az iskolai tragédia áldozataira emlékezve Joe Biden elnök utasítására péntekig az Egyesült Államok kormányzati épületein és külképviseletein félárbócra eresztették a nemzeti lobogót.

Az elnök az eset nyomán hétfőn ismét sürgette a támadó jellegű lőfegyverek betiltását.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! A nashville-i rendőrség által közreadott, megfigyelőkamerával rögzített kép a támadóról, Audrey Elizabeth Hale-ről, aki fegyverrel hatolt be a Covenant keresztény magániskolába 2023. március 27-én. A 28 éves nő, aki az iskola korábbi diákja volt, megölt három tanulót és az iskola három dolgozóját, köztük az iskola vezetőjét, mielőtt a rendőrök agyonlőtték. MTI/EPA A nashville-i rendőrség által közreadott, megfigyelőkamerával rögzített kép a támadóról, Audrey Elizabeth Hale-ről, aki fegyverrel hatolt be a Covenant keresztény magániskolába 2023. március 27-én. MTI/AP/Metropolitan Nashville Police Department Az intézménynek az áldozatok emlékhelyévé vált bejáratánál térdepel egy gyászoló 2023. március 28-án, miután az előző nap egy nő lövöldözött és megölt három gyermeket és három felnőttet a Tennessee állambeli Nashville presbiteriánus magániskolájában. A tettest a rendőrök agyonlőtték. MTI/AP/John Amis A nashville-i rendőrség által közreadott képen rendőrök a helyszín közelében 2023. március 27-én, miután egy nő lövöldözött és megölt három gyermeket és három felnőttet a Tennessee állambeli Nashville presbiteriánus magániskolájában. MTI/EPA/Nashville-i rendőrség Rendőrök a helyszínnél 2023. március 27-én, miután egy nő lövöldözött és megölt három gyermeket és három felnőttet a Tennessee állambeli Nashville presbiteriánus magániskolájában. A tettest a rendőrök agyonlőtték. MTI/EPA/Hamilton Matthew Masters

Nyitókép: MTI/AP/Jonathan Mattise