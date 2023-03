Döbbenetes: egy diák mentett meg egy utasokkal teli buszt - videó

A 13 éves washingtoni diák igazi hőstettet hajtott végre. Amikor látta, hogy a buszvezető aléltan dülöngél és a járművet senki sem irányítja, előreszaladt és átvette a volánt. Némi küzdelem árán sikerült a járművet az úton tartania, és mivel a sofőr már nem taposta a gázpedált, a busz lassan megállt.

A diákok közül senki sem sérült meg, de a buszsofőr két nappal később a kórházban életét vesztette.

School bus driver suffers heart attack and 13-year-old gets behind the wheel and saves all children's lives pic.twitter.com/V0hoandvnt — Great Videos (@Enezator) March 22, 2023