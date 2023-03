A The Washington Post nyomán a telex.hu ír a különös találmányról. Kevin Thomas építési vállalkozó a biztonsági szobát úgy tervezte meg, hogy vészhelyzet esetén az egész osztály és a tanár be tudjon menekülni oda, amikor viszont nincs rá szükség, ne foglalja a helyet a tanteremben.

A nagyjából 2,5 x 2,5 méter nagyságú szobákat elsőként egy alabamai általános iskola két tantermében állították fel.

A szoba falait egy mozdulattal ki lehet húzni, ahogy az a videón is látható:

Panic room? This is remotely not normal for schools. https://t.co/f9LPxeJ13h — JLopezB (@lopez_jobi) March 14, 2023