Kaiser Ferenc: Moszkva szándékosan bánik így a Wagner csoporttal

Bahmutnál zajlanak most a leghevesebb harcok Ukrajna és Oroszország csapatai között. Mindkét fél elsősorban a másik oldal veszteségeit kommunikálja és alaposan eltúlozza. Mindazonáltal amennyire az Ukrajnában – Bahmut környéke kivételével – viszonylag szabadon dolgozó nyugati újságíróktól tudni lehet, az ukrán oldalon is nagyon súlyosak a veszteségek. Azt pedig műholdfelvételek és nem hivatalos ukrán – ott harcoló katonáktól származó – beszámolókból lehet tudni, hogy az oroszok még mindig emberhullám-taktikával rohamoznak.

Erre főleg a Wagner zsoldoscsoport börtönökből toborzott katonáit vetik be, és irdatlanok a veszteségek,

naponta vélhetően csak Bahmutnál 4-500 orosz katona halhat meg, és körülbelül 100 ukrán

– mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

"Az emberhullám-taktika azt jelenti, hogy az oroszok megpróbálják túlterhelni a védőket, egyszerre rohamoz egy rövid frontszakaszon több száz ember, több hullámban egymás után. Közben a felderített géppuskákra és más állásokra a tüzérség igyekszik tüzet vezetni. Vagyis több katonát próbálnak odaküldeni, mint amennyi lőszerük a védőknek van. Ezt a módszert az oroszok, illetve szovjetek mindkét világháborúban alkalmazták; a veszteségek nagyon magasak" – mondta a szakértő.

A jelentések szerint feszültség alakult ki a Wagner csoport vezetője és Vlagyimir Putyin között, és az orosz elnök állítólag megtiltotta, hogy Jevgenyij Prigozsin közvetlenül egyeztessen katonai vezetőkkel. Ezzel kapcsolatban Kaiser Ferenc elmondta, a Wagner-alapító, illetve az orosz hadvezetés – Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök – között régóta konfliktus van. Ennek tudható be Szergej Szurovikin menesztése az ukrajnai háborúban részt vevő erőket vezető pozíciójából.

KAPCSOLÓDÓ Valami történik a Wagner csoporttal, szokatlan jelentés érkezett Nagy a moozgás a környéken, új csapatok érkeznek. A Wagner az erősítésre vár vagy egyszerűen visszahívják Bahmutból?

"Pedig ő kifejezetten sikeres parancsnok volt, és például ő tudta meggyőzni az orosz politikai vezetést, hogy ki kell üríteni Herszon térségét, mert a Dnyeper nyugati partjain nem tarthatók az állásaik. Viszont a feleségének és Prigozsinnak több közös vállalkozása volt, vele jó volt az együttműködés. Prigozsin igyekszik a saját befolyását növelni az orosz hatalmi elitben, és ennek részeként

folyamatosan szidta a katonai vezetést

és dicsérte a saját erőit, saját katonai vezetői képességeit. Ez sokakat zavart, főként, hogy az ő legkomolyabb iskolai tapasztalata az, hogy hosszú időt töltött börtönben. A feszültséget az is szította, hogy az orosz vezetés sokszor tudatosan használta golyófogónak a Wagner csapatait, a legveszélyesebb szektorokba őket küldték az első néhány hullámban, ezért ők szenvedték el ott a legnagyobb veszteségeket" – mondta az NKE docense.

Kaiser Ferenc szerint a Wagner csoport körülbelül 40-50 ezer embert tudott "mozgósítani" a börtönökből, nem teljesen önként csatlakoztatva a fogvatartottakat, de a Wagnernak vannak elit egységei is – emlékeztetett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Közülük azonban sokan most is külföldön vannak, hiszen

a Wagner védi-támogatja a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót,

ők harcolnak a kelet-líbiai szakadár tábornok, Kalifa Haftár oldalán,

a Wagner csapatai ott vannak Afrika több országában,

Szíriában is Bassár el-Aszad rezsimjének támogatására.

A mostani mozgósítás, ami zömmel börtöntöltelékeket, tehát elsősorban erőszakos bűncselekményeket elkövető rablókat, gyilkosokat, nemi erőszakolókat és egyéb "kemény legényeket" érintett, relatív alacsony harcértéket hozott a Wagnernak. Ez a zsoldoscsapat nagyon komoly szerepet játszott Szoledár bevételében, ami egy 10 ezernél kisebb lélekszámú, ukrán viszonylatban kisváros, ám ott a 40-50 ezres létszámából óvatos becslések szerint is közel 20 ezer halottat és sebesültet veszített. Bahmutnál ugyanez a helyzet, ki is kellett vonni több egységet, mert felmorzsolódtak a harcokban.

"Moszkva most a becslések szerint 400-500 ezer katonával támadja Ukrajnát, ennek maximum a tizede volt csúcskorában a Wagner. Mostanra legalább 30 ezer, de inkább 40 ezer halottat és sebesültet veszített.

Valószínűleg az is volt Moszkva célja, hogy felmorzsolja a csoportot például azzal is, amit Prigozsin is szóvá tett, hogy nem adott neki lőszert és tüzérségi támogatást.

Mivel Prigozsint magát valószínűleg nem tudták fegyelmezni, ezért a csapatait nem látják el" – mondta Kaiser Ferenc.

Nyitókép: Pixabay