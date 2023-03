Valami történik a Wagner csoporttal, szokatlan jelentés érkezett

A jelek szerint a Wagner csoport kelet-bahmuti nagyszabású hadműveletében szünet állt be, és egyelőre nem világos, hogy a harcosok továbbra is főszereplői lesznek-e orosz részről az itt zajló harcoknak - derül ki az amerikai Institute for the Study of War (ISW, Háborúkutató Intézet) pénteki jelentéséből.

Március 7-e óta nem érkeztek jelentések a Wagner harcosai által Kelet-Bahmutból a város központja felé végrehajtott támadásokról. A szervezet aznap foglalta el a város kisebbik, keleti részét. (A hadseregtől független, de orosz állami támogatással működő fegyveres szervezet kilenc hónapja hajt végre pusztító támadásokat, hogy bevegye az oroszok által Artemivszknek nevezett települést.)

