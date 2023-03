A Wagner már látja Bahmut valódi központját

A városban, melyet Moszkva csapatai nyár óta próbálnak elfoglalni, most egy olyan ponthoz jutottak el egy szombaton közzétett videó szerint, ahonnan már látni lehet a központi épületeket.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner félkatonai csoport vezetője a felvételen, melyet a Concord Press Service, a csoport sajtóirodája tett közzé, kijelenti: „Ez az önkormányzat épülete, a város közigazgatási központja” – és egy épület tetejéről egy másik épületre mutat az általa Bahmutnak nevezett városban.

„Ez egy kilométer és kétszáz méter” – mondja ezen a videón, hozzátéve, hogy a területen jelenleg harcok folynak. Szavait független források még nem tudták ellenőrizni.

New video of Prigozhin touring Bakhmut was released this morning, however its 14 min long so I won’t be posting a translation ?



I’ll check if he said anything important pic.twitter.com/VP1A2wA2Fz — War Monitor (@WarMonitors) March 11, 2023