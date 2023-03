Újabb amerikai szuperfegyvert vethettek be az ukránok – videó

A Twitteren megjelent videó alapján többen arra következtetnek, hogy az ukránok a nemrég érkezett JDAM-ER bombát vethették be. Ez azért különösen érdekes, mert az ukrán légierő szovjet/orosz repülőgépeihez előbb integrálni kellett az új fegyvert.

A JDAM (Joint Direct Attack Munition – Egységes Közvetlen Támadó Lőszer) egy GPS-irányítású siklóbomba, melyet az Amerikai Egyesült Államokban terveztek és gyártanak. Egy olyan kiegészítőről van szó, amelyet a hagyományos "buta" bombákra utólag felszerelve azokat precíziós fegyverré lehet átalakítani. Az amerikai légierőnél, haditengerészetnél és tengerészgyalogságnál leggyakrabban használt bombákra felszerelhető.

Ez az irányítófelületeken kívül még a leoldás után kinyíló szárnyakat is kap, így akár több tíz kilométerre is képes elsiklani. Az indító repülőgép így a légvédelem hatótávolságán kívülről képes csapást mérni.

Looks like the Ukrainians have dropped a U.S.-donated JDAM bomb by plane on Russian positions for the first time.



